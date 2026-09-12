«Не требует его участия»: как вернуть интерес мужа без «стандартных» приёмов с бельём

Вернуть интерес мужа могут помочь собственные увлечения и занятия, которые не требуют его участия, уверена психолог Евгения Александрова. По её словам, Это могут быть встречи с подругами, спорт, поездки или обучение. Если давно хотелось пойти на танцы, необязательно ждать, пока супруг согласится присоединиться.

При этом изображать занятость или специально пропадать по вечерам не стоит: такая дистанция остаётся попыткой добиться реакции партнёра. Покупка откровенного белья, необычные свидания, новые интимные приёмы или дополнительные старания по хозяйству способны дать временный результат. Однако сами по себе они не меняют сложившиеся отношения.

«Чтобы вызвать у мужа интерес, нужно вернуть себе жизнь, которая не требует его участия», — пояснила собеседница NEWS.ru.

Постоянные разговоры о кризисе тоже лишают пару лёгкости. Эксперт предложила сначала изменить собственную повседневность, а затем посмотреть, как это отразится на общении с мужем. Однако спасать брак в одиночку женщина не обязана. Если супруг годами отдаляется и отказывается участвовать в отношениях, бесконечно развлекать и мотивировать его не нужно.

Ранее Life.ru рассказывал о семи фразах, которые мешают помириться и сохранить отношения. Среди них — «ты сам начал» и «успокойся». Такие реплики могут обесценить чувства партнёра или снова перевести разговор в спор о виноватых.