Не трогать рябину и не идти в лес: Что сулит Артамон Змеевик 25 сентября

25 сентября православные чтят священномученика Автонома, а в народном календаре дата известна как Артамон Змеевик. С ней связывали уход змей на зимовку, охоту и домашние хлопоты. Об этом пишет РИА «ФедералПресс».

Священномученик Автоном

Епископ жил в IV веке и во время гонений при Диоклетиане покинул Пренесте, продолжив проповедь. Его приютил Корнилий, которого Автоном крестил и сделал диаконом. Позже проповедник построил храм Архангела Михаила, а затем был убит язычниками во время литургии прямо у алтаря.

Почему день называли Змеевиком

На Руси имя Автоном превратилось в Артамон. По поверью, 25 сентября змеи покидали поля и скрывались в норах до весны. Встретив пресмыкающееся после работ, ему оставляли молоко или яйцо, а убивать считалось дурным знаком для всего дома.

Охота и домашние дела

Мужчины надевали высокие сапоги и уходили за добычей; особенно удачной считалась встреча с зайцем. Остальным советовали без нужды не заходить далеко в лес. Дома чинили инвентарь, заготавливали дрова и готовились к холодам.

Рябина на зиму

К концу сентября собирали созревшие ягоды, стараясь не ломать ветви. Для варенья килограмм рябины обдавали кипятком, заливали сиропом из килограмма сахара и 250 мл воды, трижды проваривали по пять минут с перерывами 6–8 часов, после чего раскладывали по банкам.

Приметы и запреты

По берёзовой листве судили о зиме: ранний листопад обещал мягкий сезон, долго державшаяся зелень — морозы. Обилие желудей связывали с будущим урожаем. В этот день старались не ссориться, не отказывать нуждающимся, не стричь волосы и ногти и бережно обращаться с рябиной.

Ранее Life.ru рассказывал о Луковом дне 20 сентября — ещё одной дате народного календаря, вокруг которой на Руси сложились приметы, бытовые запреты и обряды, связанные с урожаем и подготовкой к зиме.