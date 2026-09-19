О победе и защите близких: Священник объяснил, как молиться у мощей Дмитрия Донского

Верующие у мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского могут прочитать знакомую молитву либо обратиться к нему своими словами, в том числе попросив о победе и защите близких. Об этом РИА «Новости» рассказал благочинный Свято-Владимирского Херсонесского монастыря архимандрит Силуан (Пасенко).

Священнослужитель объяснил, что перед мощами можно совершить земной или поясной поклон — в зависимости от обстоятельств. Если человек не знает специальной церковной молитвы, это не мешает ему обратиться к святому.

«Святый благоверный княже Димитрие, моли Бога о мне или моли Бога о воине таком-то, или помяни у престола Божия таких-то людей, их души как живых, так и почивших», — привёл пример отец Силуан.

Архимандрит также пояснил, что мощами в Церкви называют освящённые останки человека, прожившего святую жизнь. По его словам, почитание распространяется не только на душу святого, но и на его тело.

Говоря о том, с какими просьбами обращаться к Дмитрию Донскому, священник напомнил о его образе победителя и воина.

«Вот наверняка ему в первую очередь следует молиться о победе, о защите своих домашних и о безопасности тех людей, которые нам небезразличны в нашем Отечестве», — заключил он.

Ранее Life.ru сообщал, что ковчег с мощами Дмитрия Донского доставили военнослужащим «Южной» группировки войск. Святыню привезли в полевые храмы и на полигоны, где бойцы смогли приложиться к мощам князя и получить освящённые изображения святого.