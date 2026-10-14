Не узнать: Влад Топалов отрастил усищи и шокировал поклонников

Влад Топалов неожиданно сменил имидж и стал почти неузнаваемым из-за появившихся на лице усов. Новую внешность певец продемонстрировал на семейной фотографии в личном блоге.

На снимке артист позирует с одним из сыновей, который устроился у него на плечах. Публикацию музыкант сопроводил короткой подписью: Happy moments.

Однако особое внимание привлекают модные усики, которые заметно преобразили Топалова. Обычно исполнитель предпочитает гладко выбритое лицо, поэтому даже такая небольшая перемена сделала его практически неузнаваемым.

Ранее Life.ru рассказывал о другом преображении Влада Топалова перед новым сезоном шоу «Ставка на любовь». Тогда певец обновил причёску, а поклонники отметили, что новый стиль добавил ему шарма. Программу артист ведёт вместе с супругой Региной Тодоренко.