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Опубликовано 14 октября, 15:53

Не узнать: Влад Топалов отрастил усищи и шокировал поклонников

Влад Топалов сменил имидж и показал фото с усами

Влад Топалов сменил имидж. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/vladtopalovofficial

Влад Топалов сменил имидж. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/vladtopalovofficial

Влад Топалов неожиданно сменил имидж и стал почти неузнаваемым из-за появившихся на лице усов. Новую внешность певец продемонстрировал на семейной фотографии в личном блоге.

На снимке артист позирует с одним из сыновей, который устроился у него на плечах. Публикацию музыкант сопроводил короткой подписью: Happy moments.

Однако особое внимание привлекают модные усики, которые заметно преобразили Топалова. Обычно исполнитель предпочитает гладко выбритое лицо, поэтому даже такая небольшая перемена сделала его практически неузнаваемым.

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Ранее Life.ru рассказывал о другом преображении Влада Топалова перед новым сезоном шоу «Ставка на любовь». Тогда певец обновил причёску, а поклонники отметили, что новый стиль добавил ему шарма. Программу артист ведёт вместе с супругой Региной Тодоренко.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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