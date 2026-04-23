«Муж никогда не согласится»: Регина Тодоренко похоронила слухи о возвращении Smash!!

Поклонникам не стоит рассчитывать на воссоединение группы «Smash!!». Об этом рассказала телеведущая Регина Тодоренко на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ 2026.

Супруга Влада Топалова пояснила, что певец категорически против возвращения к дуэту с Сергеем Лазаревым. Это происходит вопреки нынешнему тренду на возрождение популярных в нулевые коллективов.

«Я бы очень хотела, но думаю, что мой муж никогда не согласится на это», — со смехом рассказала Тодоренко «Газете.ru».

При этом для телеведущей супруг остаётся главным музыкальным фаворитом. По её словам, Топалов занимает первую строчку в её личном рейтинге, а следом идёт Ваня Дмитриенко.

«У меня особое отношение к Ване Дмитриенко, потому что он родился в один день с моим мужем 25 октября. А ещё я поняла, что выросла на песнях Влада Топалова, а стареть буду на песнях Вани Дмитриенко», — заявила телеведущая.

Сейчас Влад Топалов не только муж Регины, но и её коллега по шоу «Ставка на любовь». Тодоренко рассказала, что совместная работа сближает их и даёт редкую возможность побыть вдвоём без детей.

Телеведущая призналась, что получает огромное удовольствие от проекта, поскольку в реальной жизни свидания у них случаются лишь раз в две недели. Из-за детей и множества рабочих обязанностей времени на двоих почти не остаётся. Но на съёмочной площадке они наслаждаются каждой минутой, проведённой вместе, тем более что в этот момент наследники находятся под присмотром няни на вилле. По словам Тодоренко, муж постоянно хвалит её профессиональные качества и признаётся, что, побывав в её роли, понял, насколько это сложный труд. А она рада, что вызывает у него восхищение.

За свою карьеру в медиаполе Регина Тодоренко успела попасть в несколько громких скандалов. Череду неоднозначных историй, связанных с телеведущей, ранее прокомментировал психолог. По словам специалиста, в поступках артистки заметно сочетание порывистости, недостатка сочувствия к окружающим и неспособности трезво оценивать возможные последствия.