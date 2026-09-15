«Не владею деталями»: Песков ответил на вопрос об инциденте с вертолётом Дании

Ранее Вооружённые силы Дании сообщили, что российский фрегат якобы выпустил две сигнальные ракеты в направлении военного вертолёта Fennec во время его наблюдательного полёта в международных водах у Гедсера. По утверждению датской стороны, одна из ракет прошла неподалёку от машины, при этом никто не пострадал и вертолёт не получил повреждений. После произошедшего власти Дании заявили о намерении вызвать российского посла Владимира Барбина в МИД для беседы.