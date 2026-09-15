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Опубликовано 15 сентября, 10:31

«Не владею деталями»: Песков ответил на вопрос об инциденте с вертолётом Дании

Песков не стал комментировать инцидент с датским военным вертолётом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Malanchuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Malanchuk

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения об инциденте с датским военным вертолётом в Балтийском море.

«Не владею деталями», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Обстановку на Балтике нагнетает флот НАТО, заявил Песков
Обстановку на Балтике нагнетает флот НАТО, заявил Песков

Ранее Вооружённые силы Дании сообщили, что российский фрегат якобы выпустил две сигнальные ракеты в направлении военного вертолёта Fennec во время его наблюдательного полёта в международных водах у Гедсера. По утверждению датской стороны, одна из ракет прошла неподалёку от машины, при этом никто не пострадал и вертолёт не получил повреждений. После произошедшего власти Дании заявили о намерении вызвать российского посла Владимира Барбина в МИД для беседы.

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Милена Скрипальщикова
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