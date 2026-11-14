Постоянный поиск знаков судьбы и попытки разглядеть мистический смысл в случайных совпадениях могут отвлекать человека от реальной жизни и принятия самостоятельных решений. Такое поведение нередко оказывается проявлением суеверия, а не подлинной религиозной веры. Об этом NEWS.ru рассказал заместитель председателя Всемирного русского народного собора, глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

По его словам, некоторые люди откладывают важные решения, надеясь получить подсказку свыше. Однако с точки зрения православного вероучения гораздо важнее прислушиваться к собственной совести, обращаться к Священному Писанию и советоваться с духовником.

«Ждать знаков — значит искать внешних подтверждений воли Божией, вместо того чтобы слышать её в своей совести, в словах Священного Писания, в советах духовника», — пояснил Иванов.

Представитель ВРНС подчеркнул, что привычка воспринимать случайные события как особые послания способна превратиться в бесконечное ожидание. В результате человек рискует упустить возможности, которые уже есть в его жизни.

Иванов призвал не подменять веру поиском мистических совпадений. По его убеждению, духовная жизнь предполагает не пассивное ожидание указаний, а осознанные поступки, заботу о ближних и ответственность за собственный выбор.

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