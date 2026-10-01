«Не жили богато, нечего и начинать»: Мария Голубкина призналась, что у неё нет денег на косметолога

Актриса Мария Голубкина отметила 53-летие во время гастролей в Крыму. После спектакля «Любовь и голуби» она вышла на связь с подписчиками прямо из гостиницы и показалась без макияжа и фильтров.

Специально готовиться к трансляции артистка не стала. Голубкина общалась с поклонниками за завтраком, не скрывая ни отсутствия макияжа, ни растрёпанных волос.

Актриса и раньше не стремилась создавать в социальных сетях безупречный образ. Она предпочитает показывать себя в обычной жизни, без обработки фотографий и попыток соответствовать стандартам внешности.

При этом Голубкина призналась, что тема ухода за собой ей не безразлична. Однако регулярно тратить крупные суммы на косметологические процедуры она не считает необходимым.

«На эту косметологию нужен отдельный бюджет. Отдельный бюджет — это зависимость. Но таких миллионов у меня нет, чтобы о них совсем не думать. Как говорила моя свекровь: не жили богато, нечего и начинать», — сказала актриса.

Свой 53-й день рождения Голубкина встретила на гастролях в Крыму, где выступала в спектакле «Любовь и голуби».

Мария Голубкина остаётся одной из представительниц известной актёрской династии. Ранее Life.ru рассказывал, как сложились отношения Голубкиной с её сводной сестрой Марией Мироновой и почему дочери Андрея Миронова почти три десятилетия прожили практически как чужие.