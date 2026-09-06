Нечаев раскрыл немецкий трюк с историей: Роль СССР в победе хотят «размыть»

О попытках пересмотреть значение советской армии в освобождении Европы рассказал посол России в Германии Сергей Нечаев. По его словам, подобные высказывания звучат со стороны отдельных немецких политиков. Об этом он сообщил РИА «Новости».

Подобные попытки, считает дипломат, фактически ведут к фальсификации истории и негативной трактовке освобождения Германии и других европейских стран от нацизма. Масштаб этого явления пока нельзя назвать всеобщим. Нечаев отдельно подчеркнул, что речь идёт именно о представителях немецкой политики, а не обо всём политическом сообществе страны.

«Слава Богу, это не имеет такой всеобщий размах, но тенденции такие есть. И мы с ними, разумеется, боремся», — сказал он.

Российская сторона намерена противостоять подобным тенденциям, поскольку не считает допустимым искажение исторических событий и принижение решающей роли СССР и Красной армии в освобождении Европы.

Ранее церемония памяти прошла на западе Германии, где посол России Сергей Нечаев возложил цветы к советским воинским захоронениям в Хемере. Вместе с дипломатами он посетил мемориал на территории кладбища Дуло и захоронение на Хёклингзер Вег, где покоятся узники лагеря для военнопленных Шталаг VI A. После возложения цветов Нечаев поблагодарил россиян и жителей Германии, которые продолжают заботиться о советских могилах.