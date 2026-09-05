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Регион
Опубликовано 5 сентября, 11:59

Посол России в Германии заявил, что «ядерная» сдержанность Москвы не безгранична

Посол РФ в ФРГ Нечаев: Запад молчит об ударах Украины по гражданским объектам

Сергей Нечаев. Обложка © Telegram / МИД России

Сергей Нечаев. Обложка © Telegram / МИД России

Страны Запада не реагируют на террористические методы Украины и удары по гражданским объектам в России. Об этом заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в подкасте Ungeskriptet.

Дипломат отметил, что Москва пока не готова использовать мощнейшее оружие, и напомнил о ядерной доктрине России. При этом он подчеркнул, что терпение не безгранично, особенно на фоне того, что Украина сейчас прибегает только к террористическим методам против гражданского населения.

Нечаев также напомнил о теракте в Старобельске, где ВСУ ударили по студенческому общежитию. По его словам, это было сделано целенаправленно, никаких военных объектов там не было. При этом на Западе никто не задаёт вопросов о том, что происходит и почему, указал посол.

Посол России в Германии напомнил, кто на самом деле разрушает мосты между странами
Посол России в Германии напомнил, кто на самом деле разрушает мосты между странами

Ранее Сергей Нечаев заявил, что основные направления сотрудничества России и Германии сейчас фактически не работают. По его словам, отношения двух стран находятся на точке замерзания: заморожены все ключевые треки взаимодействия, политический диалог, контакты на государственном уровне и между гражданскими обществами.

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Юрий Лысенко
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