Некоторые недоброжелатели пытались помешать проведению саммита Россия — Африка в Москве, однако сорвать мероприятие им не удалось. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».

По словам представителя Кремля, отдельные делегации столкнулись с трудностями по пути в российскую столицу.

«Некоторые добирались не без трудностей. Это крупное мероприятие сорвать не удалось, хотя некоторые хотели», — сказал Ушаков.

Третий саммит Россия — Африка прошёл в Москве 28–29 октября. По предварительным данным, в нём приняли участие представители 48 африканских государств, в том числе 22 главы государств.

Предыдущие встречи в таком формате состоялись в Сочи в 2019 году и Санкт-Петербурге в 2023-м. Московский саммит стал первой подобной встречей на территории столицы.