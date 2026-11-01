Недоброжелателям не удалось сорвать саммит Россия — Африка, заявили в Кремле
Третий саммит Россия – Африка. Обложка © kremlin.ru
Некоторые недоброжелатели пытались помешать проведению саммита Россия — Африка в Москве, однако сорвать мероприятие им не удалось. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».
По словам представителя Кремля, отдельные делегации столкнулись с трудностями по пути в российскую столицу.
«Некоторые добирались не без трудностей. Это крупное мероприятие сорвать не удалось, хотя некоторые хотели», — сказал Ушаков.
Третий саммит Россия — Африка прошёл в Москве 28–29 октября. По предварительным данным, в нём приняли участие представители 48 африканских государств, в том числе 22 главы государств.
Предыдущие встречи в таком формате состоялись в Сочи в 2019 году и Санкт-Петербурге в 2023-м. Московский саммит стал первой подобной встречей на территории столицы.
Ранее Life.ru сообщал, что Мария Захарова рассказала о попытках запугать и переманить участников саммита Россия — Африка. По словам официального представителя МИД РФ, некоторым иностранным гостям угрожали, а других пытались склонить к участию в альтернативных мероприятиях.