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Опубликовано 30 октября, 21:52

Россия договорилась о развитии торговли и науки с пятью странами Африки

Третий саммит Россия – Африка. Обложка © kremlin.ru

Третий саммит Россия – Африка. Обложка © kremlin.ru

Россия договорилась о создании межправительственных комиссий по экономическому и научно-техническому сотрудничеству с пятью странами Африки. В список вошли Нигер, Южный Судан, Сенегал, Демократическая Республика Конго и Кения. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Стороны подписали соответствующие соглашения во время третьего саммита Россия — Африка в Москве.

«Российские и африканские эксперты смогут обмениваться информацией, опытом и лучшими практиками по вопросам экономического развития, инвестиционной политики и нормативного регулирования в сфере укрепления бизнес-среды, реализации научных и технических исследований, и развития инновационной деятельности», — сообщили в министерстве.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что межправительственные комиссии помогают России и африканским государствам развивать торговлю и совместно реализовывать инвестиционные проекты.

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Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил лидеров африканских стран за совместную работу на третьем саммите Россия — Африка. Встреча прошла в Москве 28–29 октября. Российский лидер назвал переговоры продуктивными и пожелал участникам успехов.

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Лия Мурадьян
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