Россия договорилась о развитии торговли и науки с пятью странами Африки

Россия договорилась о создании межправительственных комиссий по экономическому и научно-техническому сотрудничеству с пятью странами Африки. В список вошли Нигер, Южный Судан, Сенегал, Демократическая Республика Конго и Кения. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Стороны подписали соответствующие соглашения во время третьего саммита Россия — Африка в Москве.

«Российские и африканские эксперты смогут обмениваться информацией, опытом и лучшими практиками по вопросам экономического развития, инвестиционной политики и нормативного регулирования в сфере укрепления бизнес-среды, реализации научных и технических исследований, и развития инновационной деятельности», — сообщили в министерстве.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что межправительственные комиссии помогают России и африканским государствам развивать торговлю и совместно реализовывать инвестиционные проекты.