Путин поблагодарил лидеров Африки за продуктивную работу на форуме в Москве
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин поблагодарил руководителей африканских государств за совместную работу на третьем саммите Россия — Африка, который проходил в Москве 28–29 октября. Глава государства отметил продуктивность переговоров и пожелал участникам встречи успехов.
«В завершение хотел бы поблагодарить африканских коллег за заинтересованную, продуктивную совместную работу в эти дни в Москве и пожелать всем участникам саммита успехов, всего самого доброго», — сказал Путин на итоговой пресс-конференции.
Российский лидер ранее назвал прошедший саммит успешным, выразив уверенность, что его результаты придадут дополнительный импульс развитию отношений Москвы с африканскими странами. По словам президента, участники встречи единодушно поддержали продолжение практики регулярных саммитов Россия — Африка.
Ранее Владимир Путин поднял тост за дальнейшее развитие сотрудничества России и африканских стран. На торжественном приёме в Кремле 28 октября президент пожелал народам Африки мира, благополучия и процветания, а также провозгласил тост за здоровье всех участников московского саммита.
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