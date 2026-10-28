Путин поднял тост за развитие сотрудничества России и Африки

Президент России Владимир Путин предложил тост за укрепление сотрудничества с африканскими государствами, мир и благополучие народов. С такими словами глава государства обратился к гостям торжественного приёма в Кремле, организованного в честь участников третьего саммита Россия — Африка.

«Позвольте предложить тост за присутствующих здесь глав государств стран Африки и руководителей африканских интеграционных объединений, за дальнейшее развитие полномасштабного сотрудничества России и государств Африканского континента, за благополучие, мир, будущее мирное процветание стран и народов, за здоровье всех участников Московского саммита», — заявил российский лидер.

Торжественный приём прошёл 28 октября в Грановитой палате Большого Кремлёвского дворца. На мероприятии собрались главы африканских государств и руководители региональных объединений, прибывшие в Москву для участия в саммите.

Ранее в этот день Путин выступил на пленарном заседании Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка. Президент отметил заинтересованность Москвы в расширении торговых, инвестиционных и гуманитарных связей с государствами континента.

Глава государства также провёл встречу с руководителями африканских региональных организаций. Участники обсудили взаимодействие в экономике, науке, образовании и других сферах. Путин подчеркнул, что Россия намерена содействовать укреплению роли Африки в международных институтах.

Третий саммит Россия — Африка проходит в Москве 28–29 октября. По итогам встречи стороны планируют принять совместный план действий, который определит основные направления партнёрства на ближайшие три года.

Ранее Владимир Путин анонсировал принятие плана сотрудничества России и Африки на 2027–2029 годы. Документ намерены утвердить 29 октября по итогам саммита. По словам российского лидера, он станет основой совместной работы в торгово-экономической, научной и гуманитарной сферах.