Путин заявил о стремлении России к стратегическому партнёрству с Африкой

Россия намерена выстраивать с африканскими государствами долгосрочное стратегическое партнёрство, охватывающее политическую, экономическую и гуманитарную сферы. Москва видит аналогичную заинтересованность со стороны стран континента, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам третьего саммита Россия — Африка.

«Россия искренне стремится выстраивать с Африкой подлинно стратегическое многоплановое партнёрство. И для нас важно, что мы видим такой же конструктивный настрой действовать сообща, рука об руку, со стороны наших африканских друзей», — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, прошедший саммит подтвердил взаимную заинтересованность сторон в дальнейшем развитии отношений. Российский лидер ранее назвал Москву и африканские государства естественными союзниками в формировании многополярного мира, основанного на принципах международного права и уважения суверенитета.

Третий саммит Россия — Африка проходил в Москве 28–29 октября. По его итогам Путин заявил, что встречи на высшем уровне будут проводиться и впредь. Сроки и место следующего саммита стороны согласуют позднее.

Ранее Владимир Путин обозначил новые задачи России в сотрудничестве с африканскими государствами. На торжественном приёме в Кремле 28 октября президент подчеркнул необходимость придать дополнительную динамику двусторонним отношениям. В числе приоритетов он назвал укрепление экономических связей, взаимодействие в сфере безопасности и расширение гуманитарного партнёрства.