От экономики до безопасности: Путин обозначил новые задачи России в Африке

Россия и африканские государства намерены придать новый импульс сотрудничеству в экономике, политике, безопасности и гуманитарной сфере. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на торжественном приёме в Кремле в честь участников третьего саммита Россия — Африка.

«Столь представительный состав участников убедительно свидетельствует о твёрдом настрое России и Африки развивать взаимовыгодные связи и вдохнуть дополнительную динамику в наше партнёрство», — отметил глава государства.

Путин обратил внимание, что на приёме собрались главы государств и правительств, ведущие политики и представители почти всех африканских стран. В Кремль также прибыли руководители исполнительных органов крупнейших интеграционных объединений континента. По словам президента, Москва и её партнёры заинтересованы в дальнейшем расширении контактов не только в торговле и инвестициях, но и в вопросах международной безопасности, культуры и гуманитарного взаимодействия.

«Россия стремится вносить реальный вклад в решение стоящих перед Африкой проблем, деятельно участвовать в урегулировании текущих кризисов и предотвращении появления новых очагов напряженности на континенте», — заявил российский лидер.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подписал пакет соглашений с крупнейшими интеграционными объединениями Африки. Документы были заключены на полях третьего саммита Россия — Африка в Москве. В частности, меморандумы о взаимопонимании подписаны с Восточноафриканским сообществом, Общим рынком Восточной и Южной Африки и Секретариатом Африканской континентальной зоны свободной торговли. Также стороны согласовали планы совместных действий на 2027–2029 годы.