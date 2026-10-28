Путин: Товарооборот России и Африки вырос в 1,5 раза и превысил $27 млрд
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Товарооборот России с африканскими странами увеличился в полтора раза по сравнению с 2022 годом и превысил 27 миллиардов долларов. Значительная часть торговли приходится на Египет. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на переговорах со своим египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси в Москве.
«Главные показатели — это то, что у России с Африкой растет торговля. С 2022 года ее совокупный объем вырос в полтора раза и превысил $27 млрд», — отметил российский лидер.
В 2022 году объём российско-африканской торговли составлял порядка 18 миллиардов долларов. Отметку в 27 миллиардов он преодолел по итогам 2025-го. При этом Путин считает, что нынешние показатели ещё не отражают весь потенциал сотрудничества.
Выступая на экономическом и гуманитарном форуме Россия — Африка, президент выразил уверенность, что в ближайшем будущем взаимную торговлю удастся как минимум удвоить и вывести за пределы 50 миллиардов долларов.
Также Владимир Путин отметил, что за первое полугодие 2026 года Египет посетили более 1,2 миллиона российских туристов. Такие данные президент привёл на переговорах с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Москве. Для сравнения, за весь 2025 год, по словам главы РФ, в стране побывали около 1,5 миллиона россиян. Встреча лидеров состоялась на полях третьего саммита Россия — Африка.