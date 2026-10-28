Путин: Товарооборот России и Африки вырос в 1,5 раза и превысил $27 млрд

Товарооборот России с африканскими странами увеличился в полтора раза по сравнению с 2022 годом и превысил 27 миллиардов долларов. Значительная часть торговли приходится на Египет. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на переговорах со своим египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси в Москве.

«Главные показатели — это то, что у России с Африкой растет торговля. С 2022 года ее совокупный объем вырос в полтора раза и превысил $27 млрд», — отметил российский лидер.

В 2022 году объём российско-африканской торговли составлял порядка 18 миллиардов долларов. Отметку в 27 миллиардов он преодолел по итогам 2025-го. При этом Путин считает, что нынешние показатели ещё не отражают весь потенциал сотрудничества.

Выступая на экономическом и гуманитарном форуме Россия — Африка, президент выразил уверенность, что в ближайшем будущем взаимную торговлю удастся как минимум удвоить и вывести за пределы 50 миллиардов долларов.