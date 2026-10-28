Путин: Более 1,2 млн россиян посетили Египет за первое полугодие 2026-го

Более 1,2 миллиона российских туристов посетили Египет за первые шесть месяцев 2026 года. Такие данные привёл президент России Владимир Путин на переговорах с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси в Москве.

«За первые шесть месяцев сего года более 1,2 млн наших туристов посетили Египет. За весь 2025 год — около 1,5 млн», — отметил российский лидер.

Переговоры президентов проходят на полях третьего саммита Россия — Африка, который принимает Москва 28–29 октября. Ас-Сиси прибыл на мероприятие по приглашению Путина. Ранее лидеры встречались в сентябре в Нью-Дели, где обсуждали двустороннее сотрудничество и подготовку к форуму.