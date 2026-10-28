Путин: Более 1,2 млн россиян посетили Египет за первое полугодие 2026-го
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Более 1,2 миллиона российских туристов посетили Египет за первые шесть месяцев 2026 года. Такие данные привёл президент России Владимир Путин на переговорах с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси в Москве.
«За первые шесть месяцев сего года более 1,2 млн наших туристов посетили Египет. За весь 2025 год — около 1,5 млн», — отметил российский лидер.
Переговоры президентов проходят на полях третьего саммита Россия — Африка, который принимает Москва 28–29 октября. Ас-Сиси прибыл на мероприятие по приглашению Путина. Ранее лидеры встречались в сентябре в Нью-Дели, где обсуждали двустороннее сотрудничество и подготовку к форуму.
Ранее Владимир Путин предложил африканским странам активнее привлекать российских туристов. Президент привёл в пример Турцию, которую ежегодно посещают около семи миллионов россиян, принося местной экономике порядка 12 миллиардов долларов. По мнению российского лидера, страны Африки также способны значительно увеличить доходы от туризма благодаря уникальной природе и богатому культурному наследию континента.