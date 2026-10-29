Путин призвал расширить участие Африки в принятии мировых решений

Россия выступает за расширение участия африканских государств в принятии важнейших международных решений, в том числе в Совете Безопасности ООН и мировых финансовых организациях. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам третьего саммита Россия — Африка в Москве.

«Отчётливо проявилось, что мнения России и Африки по большинству глобальных проблем глобальной и региональной повестки дня не только весьма близки, но часто и совпадают», — отметил российский лидер.

По словам Путина, Москва и африканские государства придерживаются схожих взглядов на многие вопросы международной политики. Россия намерена содействовать тому, чтобы страны континента могли активнее влиять на решения, затрагивающие их интересы.

«Вместе мы всячески способствуем укреплению роли африканских государств в мировых делах, выступаем за обеспечение более справедливого представительства африканцев в глобальной системе принятия решений, включая Совет Безопасности ООН, международные финансовые институты», — подчеркнул президент.

Ранее Владимир Путин заявил о завершении эпохи, когда судьбы целых континентов определяла узкая группа государств. Выступая 28 октября на форуме Россия — Африка, президент подчеркнул, что формирующийся мировой порядок должен учитывать интересы всех участников международных отношений, а не только наиболее влиятельных держав.