Мир уже другой: Путин призвал реформировать международные структуры, но назвал важное условие

Международные структуры нуждаются в реформировании, поскольку мир серьёзно изменился, однако любые преобразования должны быть тщательно подготовлены и согласованы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка.

«Согласен с коллегами в том, что мир серьёзным образом поменялся, и международные структуры, конечно, требуют реформирования. Это должно быть, конечно, хорошо проработано, взвешено, согласовано. Основные вопросы должны приниматься на основе широкого консенсуса», — заявил российский лидер.

Президент также назвал Россию и африканские государства естественными партнёрами в формировании нового, более справедливого многополярного миропорядка. По словам Путина, Москва и государства Африки уже поддерживают тесную внешнеполитическую координацию. Сотрудничество ведётся как на двустороннем уровне, так и в рамках Организации Объединённых Наций и других международных площадок.

Тема реформирования глобальных институтов стала одной из ключевых на третьем саммите Россия — Африка, который проходит в Москве 28–29 октября. В ходе встречи участники обсуждали расширение роли африканских государств в международных делах и развитие политического сотрудничества.

Ранее Владимир Путин назвал несправедливым отсутствие африканских стран среди постоянных членов Совета Безопасности ООН. Президент отметил, что влияние континента в мировой политике продолжает расти, однако пока это не отражается на составе Совбеза. При этом российский лидер призвал действовать осторожно и добиваться широкого согласия, чтобы не нарушить работу существующих международных механизмов.