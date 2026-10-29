Путин: Отсутствие Африки среди постоянных членов СБ ООН несправедливо

Отсутствие африканских государств среди постоянных членов Совета Безопасности ООН является несправедливым, поскольку влияние континента на международной арене неуклонно усиливается. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании саммита Россия — Африка.

Российский лидер обратил внимание на несоответствие между нынешним составом одного из ключевых органов Организации Объединённых Наций и изменениями, происходящими в мировой политике. По его словам, государства Африки приобретают всё больший вес в решении глобальных вопросов, однако до сих пор не располагают постоянным представительством в Совбезе.

«Мир меняется, и Африка меняется, роль и значение Африки растут», — подчеркнул Путин.

Глава государства выразил уверенность, что значение африканских стран в международных отношениях продолжит увеличиваться. Он отметил, что Россия разделяет такую оценку перспектив континента и считает необходимым учитывать происходящие перемены.