«Время с друзьями не входит в число лет жизни»: Путин объяснил, почему не устаёт от встреч с лидерами Африки

Президент России Владимир Путин рассказал о секрете своей продуктивности во время встречи с премьер-министром Того Фором Гнассингбе. Российский лидер с улыбкой объяснил, почему не устаёт от многочасовых переговоров с представителями африканских государств, несмотря на плотный рабочий график.

Поводом для разговора стал комплимент со стороны главы правительства Того. Гнассингбе поблагодарил Путина за возможность встретиться и признался, что был впечатлён количеством переговоров, которые российский президент провёл накануне.

«Господин президент, хочу искренне поблагодарить вас за доступность для встречи и за большое ваше терпение. Вчера я видел, сколько много встреч у вас было. Вы выглядели при этом намного меньше уставшим, чем мы», — сказал премьер-министр.

В ответ Путин вспомнил известную поговорку о дружбе и долголетии. Президент дал понять, что встречи с африканскими партнёрами воспринимает не только как работу, но и как приятное общение.

«Господин премьер-министр, у нас говорят, что время, проведённое вместе с друзьями в число лет жизни человека не входит. Поэтому мы просто получаем удовольствие от общения с нашими друзьями из Африки», — с улыбкой ответил российский лидер.

Рабочая программа Путина в последние дни действительно была насыщенной. После пленарных заседаний саммита Россия — Африка 29 октября он практически до полуночи проводил двусторонние встречи с руководителями Намибии, Республики Конго, Бурунди и Кении. На следующий день переговоры продолжились с лидерами Судана, Мадагаскара, Ганы, Мали, Южного Судана, ЦАР, Демократической Республики Конго и Того.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин решил продолжить личные встречи с африканскими лидерами даже после завершения основной программы саммита. Президент отмечал, что двусторонние переговоры запланированы с большинством высокопоставленных гостей, прибывших в Москву.