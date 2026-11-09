Проверить доставку пиццы и роллов на недовес можно с помощью обычных кухонных весов. Однако разница между заявленной и фактической массой не всегда означает обман: часть влаги испаряется при приготовлении, а вес порции может измениться во время транспортировки. О том, как отличить естественную потерю массы от экономии на ингредиентах, в эксклюзивном комментарии Life.ru рассказал основатель федеральной сети доставки пиццы и роллов «Неместные» Дмитрий Инякин.

Покупатели нередко обнаруживают несоответствие веса готовых блюд цифрам в меню, а подобные нарушения регулярно фиксируют юристы. Поэтому проверять службу доставки стоит ещё до оформления заказа. В первую очередь необходимо изучить описание блюд: добросовестные компании указывают точную массу каждой порции, а не ограничиваются размытыми характеристиками.

«Если описание абстрактное («большая порция») — это уже повод насторожиться», — предупредил Инякин.

Эксперт также посоветовал изучить отзывы о заведении на агрегаторах и в социальных сетях. Особое внимание стоит обратить на комментарии со словами «вес», «недовес» и «порция». Если подобные жалобы встречаются регулярно, это может указывать на систематическую экономию продуктов.

Как правильно взвесить доставленную еду

Для проверки подойдут обычные электронные кухонные весы. Сначала нужно поставить на них пустой контейнер и обнулить показания, чтобы масса упаковки не учитывалась при взвешивании блюда. По словам Инякина, плотная тара и дополнительные перегородки могут прибавлять к общему весу от 20 до 50 граммов.

Взвешивать заказ лучше сразу после получения, пока горячая еда не успела остыть и потерять дополнительную влагу. Если блюдо состоит из нескольких частей, например роллов и соуса, их необходимо проверять по отдельности. Так будет проще установить, за счёт какого компонента возникло расхождение.

При обнаружении существенного недовеса эксперт рекомендует сфотографировать блюдо на весах, сохранить чек и обратиться в службу поддержки доставки.

Почему вес блюда может отличаться от заявленного

Масса продуктов меняется во время приготовления. При термической обработке мясо и тесто теряют влагу, а некоторые ингредиенты впитывают соусы. На итоговый вес также влияет транспортировка горячей еды.

Если вы заказали горячее, за время в термосумке курьера блюдо может «усохнуть» естественным путём Дмитрий Инякин основатель федеральной сети доставки пиццы и роллов «Неместные»

Возможен и человеческий фактор. Например, повар может положить чуть больше или меньше начинки, если работает без весов. Однако в профессиональной кухне такие отклонения должны сводиться к минимуму. Для этого используются технологические карты с точной массой ингредиентов, электронные весы и заранее рассчитанные потери при приготовлении.

По оценке Инякина, разница в 5–10% иногда связана с особенностями приготовления и погрешностью измерений. В качестве примера он привёл роллы, заявленные как порция массой 250 граммов, но фактически весящие 230–240 граммов. При этом такие показатели не являются универсальной законной нормой допустимого недовеса.

Если расхождение достигает 15% и более, предприниматель рекомендует обязательно направлять претензию. Впрочем, потребитель вправе обратиться за проверкой и при меньшей недостаче, если фактическая масса блюда не соответствует заявленной.

Как распознать экономию на ингредиентах и получить компенсацию

Помимо общего веса стоит обращать внимание на состав блюда. По словам эксперта, недобросовестные заведения могут уменьшать количество дорогих продуктов, заменяя их более дешёвыми. В результате масса порции остаётся близкой к заявленной, но качество начинки заметно ухудшается.

Например, если в пицце почти нет сыра, а роллы практически полностью состоят из огурца и риса, объяснить это естественной потерей влаги уже нельзя. В таких случаях необходимо сравнить полученное блюдо с его описанием в меню.

При подтверждённом недовесе Инякин советует обратиться в чат поддержки приложения, приложив фотографию еды на весах и чек. Добросовестные службы доставки, по его словам, обычно предлагают компенсацию бонусами либо повторное приготовление заказа.

«Главное — сохранять спокойствие и аргументировать свои требования фактами», — заключил основатель сети «Неместные».

Ранее Life.ru сообщал о массовых жалобах покупателей на недовес блюд в сети «Додо Пицца». Один из клиентов в Вологде заказал пасту «Карбонара», масса которой, согласно маркировке, должна была составлять 290 граммов. Однако домашние весы показали лишь 228 граммов — на 62 грамма меньше заявленного. После обращения представители компании предложили покупателю промокод на скидку 30%. Другой посетитель рассказал, что заказанная им пицца вместо обещанных 580 граммов весила 511 граммов даже вместе с коробкой. Аналогичные претензии поступали и к другим блюдам сети.