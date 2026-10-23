Нефть Brent подорожала до $114,70 за баррель на бирже ICE
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Мировые цены на нефть продолжили расти 23 октября. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE достигала $114,70 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По данным биржевой статистики, декабрьский контракт торговался в диапазоне от $112,74 до $114,70 за баррель. Накануне торги завершились на отметке $113,17.
Рост нефтяных котировок продолжается несколько дней подряд. Ещё 19 октября Brent преодолела отметку $110, а 22 октября стоимость барреля впервые с середины мая превысила $112.
Подорожание нефти происходит на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Участники рынка опасаются перебоев с поставками сырья из региона, в том числе из-за угроз судоходству в Ормузском проливе.
При этом котировки остаются волатильными: вслед за резкими скачками цен могут происходить коррекции. Дальнейшая динамика зависит в том числе от ситуации с поставками нефти.
Ранее Life.ru сообщал, что стоимость нефти Brent впервые с 16 мая превысила $112 за баррель. На торгах 22 октября декабрьские фьючерсы дорожали до $112,37. Рост происходил на фоне опасений участников рынка относительно поставок нефти с Ближнего Востока.
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