Нефтяные резервы США приблизились к минимуму 1982 года

Объём нефти в стратегическом резерве США снизился до минимального уровня почти за 44 года. По итогам недели, завершившейся 4 сентября, запасы составили 285,4 млн баррелей, следует из данных американского Министерства энергетики.

В последний раз более низкий показатель фиксировался в начале ноября 1982 года. Тогда объём нефти в стратегическом резерве Соединённых Штатов составлял 284,906 млн баррелей.

Ранее Life.ru рассказывал, что в сентябре через Ормузский пролив за один день прошло более 17 млн баррелей нефти, что стало рекордным показателем с начала конфликта вокруг Ирана. Об этом также заявлял министр энергетики США Крис Райт, подчеркнув, что Вашингтон намерен сохранять военное присутствие в районе пролива настолько долго, насколько потребуется.