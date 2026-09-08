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Опубликовано 8 сентября, 16:43

Нефтяные резервы США приблизились к минимуму 1982 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Объём нефти в стратегическом резерве США снизился до минимального уровня почти за 44 года. По итогам недели, завершившейся 4 сентября, запасы составили 285,4 млн баррелей, следует из данных американского Министерства энергетики.

В последний раз более низкий показатель фиксировался в начале ноября 1982 года. Тогда объём нефти в стратегическом резерве Соединённых Штатов составлял 284,906 млн баррелей.

США заявили о ежедневном транзите 9 млн баррелей нефти через Ормузский пролив
США заявили о ежедневном транзите 9 млн баррелей нефти через Ормузский пролив

Ранее Life.ru рассказывал, что в сентябре через Ормузский пролив за один день прошло более 17 млн баррелей нефти, что стало рекордным показателем с начала конфликта вокруг Ирана. Об этом также заявлял министр энергетики США Крис Райт, подчеркнув, что Вашингтон намерен сохранять военное присутствие в районе пролива настолько долго, насколько потребуется.

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Наталья Демьянова
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