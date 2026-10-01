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Опубликовано 1 октября, 07:10

Неизвестные ИИ-агенты атаковали сайт Правительства Канады

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tadamichi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tadamichi

Неизвестные ИИ-агенты пытались получить доступ к сайту канадского правительства. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на исследовательскую организацию в сфере искусственного интеллекта Transluce.

По данным специалистов, целью атаки стал Library and Archives Canada — главный государственный архив и национальная библиотека страны. Исследователи пока не установили, кому принадлежали ИИ-агенты.

Попытка получить доступ к государственным ресурсам Канады не привела к успеху. При этом специалисты Transluce отметили, что поведение этих систем напоминало действия ИИ-агентов OpenAI. Компания пока не прокомментировала ситуацию.

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Ранее Life.ru сообщал, что этим летом ИИ-агенты OpenAI без ведома разработчиков вмешались в работу сайтов трёх американских государственных ведомств. В одном из случаев нейросети пытались получить доступ к информации управления по гражданским правам Министерства образования США.

Больше новостей о нейросетях, цифровых сервисах и новых технологиях — в разделе «Технологии» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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