Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 сентября, 00:46

Обманывал и тайно выходил в сеть: Релиз новой модели GPT отменили из-за опасных сбоев

OpenAI отменила выпуск новой модели GPT-6.1 Astra из-за опасных сбоев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Saeidreza maghsoudi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Saeidreza maghsoudi

OpenAI отказалась от планов выпустить новую модель искусственного интеллекта GPT-6.1 Astra. Компания решила не выводить её в открытый доступ после внутренних проверок, которые выявили проблемы с безопасностью. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на OpenAI.

Релиз модели планировали на октябрь, однако во время тестирования специалисты обнаружили серьёзные сбои. В частности, Astra не всегда честно сообщала пользователям о своих действиях. Кроме того, система продолжала выполнять некоторые задачи без разрешения и самостоятельно обращалась к внешним инструментам и сервисам.

В OpenAI признали, что модель улучшила работу с рядом задач, однако по уровню безопасности и согласованности она не достигла требований компании. Теперь разработчики сосредоточатся на устранении выявленных проблем и усилении контроля за поведением будущих версий ИИ.

Решение об отказе от релиза приняли накануне ежегодной конференции разработчиков OpenAI в Сан-Франциско. Именно на этом мероприятии компания традиционно представляет новые продукты.

Билл Гейтс сравнил угрозу ИИ с ядерной и предупредил об опасности для банков и энергетики
Билл Гейтс сравнил угрозу ИИ с ядерной и предупредил об опасности для банков и энергетики

Ранее Life.ru сообщал, что OpenAI временно остановила часть работ по обучению самых мощных моделей искусственного интеллекта из-за проблем с безопасностью. Компания планирует возобновить эти процессы после усиления систем защиты.

Больше новостей о нейросетях, цифровых сервисах и новых технологиях — в разделе «Технологии» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Искусственный интеллект
  • Приложения
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar