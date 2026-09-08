Неловкость на весь класс: Учителя престижной школы уволили из-за истории поиска на YouTube

Учитель престижной женской школы-интерната Moreton Hall в Великобритании лишился работы после того, как ученицы случайно увидели историю его поиска на YouTube. Инцидент произошёл прямо на уроке географии, сообщает Daily Mail.

Джеймс Хиндсон собирался найти для занятия материал о мировой торговле и открыл поисковую строку видеохостинга на большом экране. Вместе с ней перед классом появились предыдущие запросы, связанные с его аккаунтом.

Школьницы заметили среди них поисковые фразы сексуального характера, связанные с подростками, и пожаловались администрации. После этого в учебном заведении начали внутреннюю проверку.

Расследование показало, что подобные запросы регулярно появлялись в истории аккаунта в период с 2021 по 2023 год. Сам Хиндсон признал их наличие, однако подчеркнул, что не собирался демонстрировать историю поиска ученицам.

Учитель объяснил, что в тот момент действительно искал учебное видео, и выразил сожаление из-за случившегося. Однако дисциплинарная комиссия сочла его поведение несовместимым с профессиональными стандартами педагога.

Особое внимание комиссия обратила на характер запросов и на то, что Хиндсон работал в школе для девочек-подростков. Официальное решение по делу опубликовано британским Агентством по регулированию преподавательской деятельности.

В начале сентября в Екатеринбурге 24-летняя учительница уволилась после затяжного конфликта с учеником. По словам педагога, школьник около года срывал занятия, оскорблял её и угрожал.