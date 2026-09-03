«Нельзя закручивать гайки»: Путин дал наказ новому составу Госдумы

Владимир Путин рассчитывает, что новый созыв Госдумы, который изберут в сентябре, займётся улучшением условий для бизнеса. Об этом президент заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Путин дал пас новому созыву Госдумы, который будет избран в сентябре. Видео © Life.ru

По словам главы государства, одних налоговых и таможенных льгот, а также инфраструктурной поддержки недостаточно. Для стимулирования деловой активности необходимо убирать бюрократические барьеры и снижать административную нагрузку.

«Нельзя даже бессмысленно вводить налоговые льготы и одновременно, что называется, закручивать гайки в виде дополнительных проверок, избыточного контроля и надзора», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что речь идёт именно об избыточных проверках и надзоре. В противном случае эффект от мер поддержки экономики и самочувствие бизнеса могут оказаться слабым или вовсе нулевым.

Президент также призвал профильные ведомства активнее применять риск-ориентированный подход и цифровые решения. В их числе он назвал искусственный интеллект и интернет вещей.

Путин отдельно отметил условия для развития бизнеса на Дальнем Востоке и в российской Арктике, назвав их беспрецедентными не только для России, но и по сравнению с рядом соседних стран АТР.

Ранее сообщалось, что более 2,6 млн россиян уже подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах. Через сервис «Мобильный избиратель» зарегистрировались ещё более 936 тысяч человек.

Выборы депутатов Государственной думы IX созыва пройдут в России с 18 по 20 сентября по смешанной системе (225 депутатов по партийным спискам и 225 — по одномандатным округам) с участием 10 партий, включая «Единую Россию», КПРФ, ЛДПР, «Справедливую Россию — За правду» и «Новые люди». Впервые в голосовании участвуют избиратели новых регионов (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей). Выборы пройдут в многодневном формате, с возможностью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в 33 регионах, а итоговые результаты ЦИК утвердит не позднее 5 октября.