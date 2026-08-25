Два миллиона россиян подали заявки на электронное голосование через «Госуслуги»

Уже два миллиона человек подали заявки на дистанционное электронное голосование через «Госуслуги». Об этом сообщило Минцифры.

«[Заявление подали] уже два миллиона человек», — рассказали в ведомстве.

Выборы пройдут с 18 по 20 сентября — будут выбирать депутатов Госдумы, а также региональных и местных чиновников. В 32 регионах можно будет проголосовать онлайн через специальную платформу ДЭГ. Чтобы участвовать, нужно заранее оставить заявку на «Госуслугах». Больше всего таких заявок пока в Московской области, Алтайском крае, Свердловской и Ростовской областях, а также в Чувашии.

Если в дни голосования вы будете не по прописке, можно заранее выбрать удобный участок через сервис «Мобильный избиратель» — им уже воспользовались более 480 тысяч человек. Выбрать способ голосования можно до 14 сентября, 23:59 по московскому времени. До этого же срока можно изменить решение — например, отозвать заявку или поменять участок.

Кто участвует в выборах в Госдуму — 2026 и когда россияне смогут проголосовать, читайте в разборе Life.ru.