Человек, переживающий насилие, может находиться в тяжёлом финансовом или психологическом положении и быть не готов к уходу. Фразы «Немедленно уходи» или «Почему ты до сих пор с ним?» в такой ситуации легко считываются как: нормальный человек уже должен был закончить эти отношения, а если ты этого не сделала, значит, с тобой что-то не так. В Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин клинический психолог, кандидат психологических наук, автор книги «После насилия. Как снова научиться жить, любить и доверять» Ольга Таусинова рассказала Life.ru, почему нельзя давить на жертву.

По словам эксперта, уйти действительно может быть невозможно или очень трудно. Давление со стороны близких только добавляет ещё одно требование к человеку, который и так находится в уязвимом положении. Мы начинаем исходить из собственного представления о том, как он должен поступить, и не учитываем обстоятельства, из-за которых быстро выйти из отношений не получается.

Если человек пока не готов расстаться, полезнее оставаться рядом и сохранять контакт. Вместо «Давай уходи» можно спрашивать: «Он накричал на тебя. Как тебе это?», «Звучит довольно жёстко. А ты как думаешь?», «Ты сама хотела бы пойти в гости?». Человек может ответить, что всё в порядке. Здесь важно не занимать позицию того, кто заранее знает, как ему лучше. Ольга Таусинова Клинический психолог, кандидат психологических наук, автор книги «После насилия. Как снова научиться жить, любить и доверять»

В насильственных отношениях человека часто мало спрашивают о том, чего хочет он сам и что ему нужно. Когда такие вопросы начинают звучать, у него появляется возможность больше замечать собственные желания, потребности и переживания и постепенно по-другому смотреть на происходящее.

Тому, кто остаётся рядом, тоже приходится сталкиваться с собственным бессилием. Можно поддерживать, предлагать помощь, быть доступным — и всё равно не получить того результата, на который надеешься. Желание спасти другого часто упирается в то, что прямо сейчас это невозможно.

Чтобы продолжать поддерживать человека, приходится допускать и решение, которое вам не понравится. Он может остаться в отношениях, отложить уход или сделать другой выбор. Это не лишает его права принимать решения о собственной жизни. Возможно, сейчас он не готов к другому шагу. Признать это важно и для него, и для того, кто находится рядом.

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