Жителя Миасса Евгения Аксёнова приговорили к 12 годам колонии строгого режима за жестокое убийство жены. Мужчина пытал супругу шуруповёртом, а затем выбросил с девятого этажа.

Помимо лишения свободы, суд обязал осуждённого выплатить матери погибшей два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Также Аксёнову назначили два года ограничения свободы.

Трагедия произошла в апреле 2025 года в квартире многоэтажного дома в Челябинской области. Во время ссоры мужчина жестоко избил супругу Юлию, нанеся ей почти 30 ударов по голове и телу. По материалам дела, он также не менее 15 раз с силой толкал женщину, из-за чего она ударялась о мебель.

На этом издевательства не закончились. Мужчина прикладывал к телу супруги включённый шуруповёрт, причиняя ей сильную боль. После этого он вынес женщину на балкон девятого этажа и сбросил вниз. От полученных травм Юлия скончалась на месте.

Сам Аксёнов на протяжении разбирательства отрицал вину. Он утверждал, что жена самостоятельно получила травмы, а затем случайно выпала с балкона. Однако суд признал мужчину виновным в убийстве с особой жестокостью.

Соседи рассказывали, что в семье регулярно происходили скандалы и драки. По их словам, супруги злоупотребляли алкоголем, а Юлия неоднократно обращалась в полицию с заявлениями на мужа, но впоследствии забирала их.