В Красноярске задержали мужчину, избившего супругу в лифте жилого дома. В региональном Следкоме сообщили, что 28-летнему горожанину предъявили обвинения по двум статьям УК РФ.

СК задержал мужчину после жестокого избиения жены в лифте Красноярска. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

«По данным следствия, днём 15 ноября 2026 года в лифте дома по улице Светлова города Красноярска между супругами, находящимися в бракоразводном процессе, произошёл конфликт, в ходе которого мужчина нанёс женщине множественные удары кулаками по лицу, причинив ей телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Выяснилось также, что предполагаемое насилие в семье не ограничивалось одним эпизодом. Как полагают правоохранители, на протяжении 2025 и 2026 годов обвиняемый систематически избивал свою избранницу, причиняя ей физические и психические страдания. Теперь ему вменяют хулиганство с применением насилия к гражданам и истязание.

Ранее Life.ru рассказывал о первых обстоятельствах нападения в Красноярске, ставшего известным 17 ноября. Выяснилось, что в момент происшествия рядом с супругами находился маленький ребёнок в коляске. Сама пострадавшая обратилась в полицию, сотрудники которой установили личность мужчины и опросили его.