В Москве суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в попытке убить бывшую супругу, её сожителя и других жильцов квартиры путём поджога. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

По версии следствия, днём 14 ноября мужчина из личной неприязни устроил пожар на восьмом этаже многоквартирного дома на улице Полбина. Он поджёг дверь приквартирного холла, рассчитывая расправиться с бывшей женой, её новым избранником и другими находившимися внутри людьми.

Следователи считают, что обвиняемый осознавал опасность такого способа убийства не только для предполагаемых жертв, но и для остальных жильцов многоэтажки. Довести задуманное до конца ему не удалось: прибывшие экстренные службы потушили пожар, а пострадавшим оказали медицинскую помощь.

После задержания мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, совершённом общеопасным способом. Во время допроса он отказался давать показания. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Ранее Life.ru сообщал о задержании подозреваемого в поджоге квартиры на улице Полбина. В результате пожара обгорели стены и двери шести квартир, а из-за сильного задымления жильцам пришлось эвакуироваться. В больницу доставили 14-летнюю девочку и 63-летнюю женщину.