В Москве задержали предполагаемого поджигателя квартиры, в которой находились супруги с четырьмя детьми. Под подозрение попал 38-летний бывший муж матери несовершеннолетних, сообщили в столичном МВД.

В Москве бывшего мужа женщины заподозрили в поджоге квартиры с детьми. Видео © ГУ МВД России по г. Москве

Инцидент произошёл в многоквартирном доме на улице Полбина в районе Печатники. По данным правоохранителей, неизвестный поджёг дверь приквартирного тамбура, в результате чего обгорели стены и входные группы шести жилищ. Возгорание сопровождалось сильным задымлением, несколько человек пришлось госпитализировать.

На место происшествия оперативно прибыл наряд полиции. Сотрудники патрульно-постовой службы вскоре задержали москвича, которого заподозрили в причастности к случившемуся, и доставили в территориальный отдел МВД. При этом мотив возможного преступления и роль мужчины в произошедшем ещё предстоит установить.

Следственные органы возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух или более лиц, совершённом общеопасным способом. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю московского главка Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах. Исполнение распоряжения находится на контроле центрального аппарата ведомства.