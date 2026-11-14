Неизвестный поджёг дверь квартиры многодетной семьи в Москве, пострадал ребёнок
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В Москве неизвестный поджёг входную дверь квартиры, в которой проживает многодетная семья. В результате пожара пострадали два человека, включая 14-летнюю девочку. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл на улице Полбина в районе Печатники. По данным канала, злоумышленник устроил поджог со стороны лестничной площадки на восьмом этаже. В квартире живут супруги с четырьмя детьми.
Огонь распространился на площади 20 квадратных метров, а густой дым начал подниматься по подъезду. Жители верхних этажей выбегали на балконы и звали на помощь.
Из здания эвакуировали жильцов. Пострадавших 14-летнюю девочку и 63-летнюю женщину доставили в больницу. Информации о тяжести их состояния пока нет.
Личность предполагаемого поджигателя не установлена. Его разыскивают, обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее Life.ru сообщал о другом поджоге входной двери квартиры с детьми в Москве. На улице Пестеля неизвестный дважды за несколько дней пытался поджечь дверь жилья, в котором находились несовершеннолетние. В обоих случаях обошлось без пострадавших.