В Москве неизвестный поджёг входную дверь квартиры, в которой проживает многодетная семья. В результате пожара пострадали два человека, включая 14-летнюю девочку. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошёл на улице Полбина в районе Печатники. По данным канала, злоумышленник устроил поджог со стороны лестничной площадки на восьмом этаже. В квартире живут супруги с четырьмя детьми.

Огонь распространился на площади 20 квадратных метров, а густой дым начал подниматься по подъезду. Жители верхних этажей выбегали на балконы и звали на помощь.

Из здания эвакуировали жильцов. Пострадавших 14-летнюю девочку и 63-летнюю женщину доставили в больницу. Информации о тяжести их состояния пока нет.

Личность предполагаемого поджигателя не установлена. Его разыскивают, обстоятельства произошедшего выясняются.