СК возбудил дело после гибели трёхлетнего мальчика при пожаре в Подмосковье
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Гибель трёхлетнего мальчика при пожаре в частном доме в подмосковном Домодедово стала поводом для уголовного расследования. Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. В момент трагедии в здании находились женщина и пятеро маленьких детей, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
В Подмосковье возбудили дело после пожара. Фото © MAX / СК Подмосковья
Пожар произошёл 13 ноября в садовом товариществе «Пеленг-Борисово». В доме находились пятеро детей в возрасте от одного года до четырёх лет. Когда спасателям удалось справиться с огнём, внутри обнаружили тело мальчика 2023 года рождения.
Женщине и четверым другим детям удалось выбраться из горящего здания. Всех пятерых доставили в больницу. Информация о тяжести полученных ими травм пока не раскрывается.
Следственный комитет квалифицировал произошедшее по части 1 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Теперь правоохранителям предстоит восстановить обстоятельства трагедии и установить, что привело к возгоранию.
Одной из основных версий рассматривается аварийный режим работы электросети. Однако окончательная причина пожара пока не установлена. Выводы будут сделаны после проведения необходимых проверок и экспертиз.
Домодедовская городская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств происшествия, а также ход и результаты расследования уголовного дела.
Ранее Life.ru рассказывал о мощном взрыве газа в Аргентине, в результате которого пострадали не менее 20 человек. ЧП произошло 13 ноября в пригороде Буэнос-Айреса, когда рабочие повредили подземный газопровод во время ремонта. Вспыхнувший пожар уничтожил несколько торговых помещений, пятеро пострадавших оказались в тяжёлом состоянии, а жителей соседних домов пришлось эвакуировать.