Гибель трёхлетнего мальчика при пожаре в частном доме в подмосковном Домодедово стала поводом для уголовного расследования. Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. В момент трагедии в здании находились женщина и пятеро маленьких детей, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

В Подмосковье возбудили дело после пожара. Фото © MAX / СК Подмосковья

Пожар произошёл 13 ноября в садовом товариществе «Пеленг-Борисово». В доме находились пятеро детей в возрасте от одного года до четырёх лет. Когда спасателям удалось справиться с огнём, внутри обнаружили тело мальчика 2023 года рождения.

Женщине и четверым другим детям удалось выбраться из горящего здания. Всех пятерых доставили в больницу. Информация о тяжести полученных ими травм пока не раскрывается.

Следственный комитет квалифицировал произошедшее по части 1 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Теперь правоохранителям предстоит восстановить обстоятельства трагедии и установить, что привело к возгоранию.

Одной из основных версий рассматривается аварийный режим работы электросети. Однако окончательная причина пожара пока не установлена. Выводы будут сделаны после проведения необходимых проверок и экспертиз.

Домодедовская городская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств происшествия, а также ход и результаты расследования уголовного дела.