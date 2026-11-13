Прокуратура контролирует расследование уголовного дела о гибели женщины и двух малолетних детей при пожаре в жилом доме на Алтайской улице в Москве. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело квалифицировано по части 3 статьи 109 УК РФ. На месте происшествия работу правоохранительных органов и специальных служб координировал Преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников. Причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы. Прокуратура также следит за ходом расследования и проверкой обстоятельств трагедии.

Напомним, три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в жилом доме на востоке Москвы. Ещё 11 жильцов удалось спасти, среди них пятеро несовершеннолетних. В одной из квартир на втором этаже загорелись мебель и личные вещи. Возгорание удалось полностью ликвидировать.