Три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в жилом доме на востоке Москвы. Ещё 11 жильцов удалось спасти, среди них пятеро несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Трагедия произошла на Алтайской улице. В одной из квартир на втором этаже загорелись мебель и личные вещи. В результате пожара погибли двое детей и один взрослый. Личности устанавливаются.

Прибывшие пожарные вывели из здания 11 человек, включая пятерых детей. Возгорание удалось полностью ликвидировать. Обстоятельства произошедшего выясняются.