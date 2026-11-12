При пожаре на востоке Москвы погибли двое детей и взрослый
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Три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в жилом доме на востоке Москвы. Ещё 11 жильцов удалось спасти, среди них пятеро несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
Трагедия произошла на Алтайской улице. В одной из квартир на втором этаже загорелись мебель и личные вещи. В результате пожара погибли двое детей и один взрослый. Личности устанавливаются.
Прибывшие пожарные вывели из здания 11 человек, включая пятерых детей. Возгорание удалось полностью ликвидировать. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее крупный пожар вспыхнул на складе с горюче-смазочными материалами в Раменском округе Подмосковья. Пламя полностью охватило складское помещение и повредило припаркованные поблизости автомобили. Причины возгорания и точная площадь пожара не уточняются.