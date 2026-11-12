Крупный пожар вспыхнул на складе с горюче-смазочными материалами в Раменском округе Подмосковья. Пламя полностью охватило складское помещение и повредило припаркованные поблизости автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, огонь распространился по всей площади здания. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой: внутри хранятся горючие материалы, которые затрудняют борьбу с пламенем.

Находившиеся рядом со складом машины также пострадали от огня. Информация о пострадавших людях пока не поступала. Причины возгорания и точная площадь пожара не уточняются.