В Подмосковье полыхает склад с ГСМ, огонь перекинулся на автомобили
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Крупный пожар вспыхнул на складе с горюче-смазочными материалами в Раменском округе Подмосковья. Пламя полностью охватило складское помещение и повредило припаркованные поблизости автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
По данным ведомства, огонь распространился по всей площади здания. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой: внутри хранятся горючие материалы, которые затрудняют борьбу с пламенем.
Находившиеся рядом со складом машины также пострадали от огня. Информация о пострадавших людях пока не поступала. Причины возгорания и точная площадь пожара не уточняются.
Ранее Life.ru сообщал о крупном пожаре на складе с горюче-смазочными материалами в подмосковном Пушкино. Тогда над местом происшествия поднялся густой чёрный дым, а очевидцы рассказывали о звуках взрывов.