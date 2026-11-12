Автомобиль Mercedes, принадлежащий руководителю направления промышленной безопасности компании «Еврохим» Николаю Панкратову, пострадал при пожаре на западе Москвы. Огонь перекинулся на иномарку с другой машины. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошёл утром 12 ноября на Матвеевской улице. Сначала загорелся один из припаркованных автомобилей, после чего пламя распространилось на стоявший рядом Mercedes.

Сам Панкратов в разговоре с журналистами подтвердил, что находится в отъезде. По словам топ-менеджера, причины произошедшего ему неизвестны.

Что именно спровоцировало возгорание, пока не установлено.