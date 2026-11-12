В Москве сгорел Mercedes топ-менеджера «Еврохима»
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Автомобиль Mercedes, принадлежащий руководителю направления промышленной безопасности компании «Еврохим» Николаю Панкратову, пострадал при пожаре на западе Москвы. Огонь перекинулся на иномарку с другой машины. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Инцидент произошёл утром 12 ноября на Матвеевской улице. Сначала загорелся один из припаркованных автомобилей, после чего пламя распространилось на стоявший рядом Mercedes.
Сам Панкратов в разговоре с журналистами подтвердил, что находится в отъезде. По словам топ-менеджера, причины произошедшего ему неизвестны.
Что именно спровоцировало возгорание, пока не установлено.
Ранее Life.ru рассказывал о пожаре, при котором полностью выгорел Mercedes на севере Москвы. Тогда автомобиль загорелся на улице Софьи Ковалевской. По предварительной информации экстренных служб, причиной мог стать поджог. Во время пожара сдетонировал топливный бак, однако людей в салоне не было.