В Москве полностью сгорел Mercedes, автомобиль могли поджечь

На севере Москвы полностью выгорел автомобиль Mercedes. По предварительной информации, причиной происшествия стал поджог, сообщил представитель экстренных служб столицы.

В Москве сгорел автомобиль «мерседес». Видео © Telegram / Москва с огоньком

«В 07:54 поступило сообщение о горении легкового Mercedes по адресу: улица Софьи Ковалевской, дом 10, корпус 1», — приводит РИА «Новости» слова представителя оперативных служб.

Собеседник агентства уточнил, что в салоне авто не было людей. При возгорании сдетонировал бензобак. По данным агентства, общая площадь пожара составила десять квадратных метров. Огонь уже потушили.