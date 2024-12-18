Пассажирский автобус объяло пламенем в Петербурге, он полностью выгорел
В Санкт-Петербурге пассажирский автобус сгорел на Ленинском проспекте. Кадры с места происшествия публикуют местные телеграм-каналы. Обстоятельства ЧП выясняет Прокуратура.
Момент пожара попал на камеру. Фото © Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
«Прокуратура Кировского района г. Санкт-Петербурга устанавливает все обстоятельства возгорания автобуса у д. 135 по Ленинскому проспекту», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Как уточнили в местной прокуратуре, всех находившихся в салоне пассажиров эвакуировали. Информации о пострадавших не поступало. Судя по кадрам с места, от автобуса осталась одна груда металла — он практически полностью выгорел.
Ранее Life.ru рассказывал, как на Лиговском проспекте в Петербурге из-за технической неисправности рванул один из баллонов пневмосистемы, которая отвечает за открытие и закрытие дверей в салон ещё одного автобуса. Пострадала одна из пассажирок, у неё травма головы.