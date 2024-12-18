Пассажирский автобус объяло пламенем в Петербурге, он полностью выгорел

В Санкт-Петербурге пассажирский автобус сгорел на Ленинском проспекте. Кадры с места происшествия публикуют местные телеграм-каналы. Обстоятельства ЧП выясняет Прокуратура.

Момент пожара попал на камеру. Фото © Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

«Прокуратура Кировского района г. Санкт-Петербурга устанавливает все обстоятельства возгорания автобуса у д. 135 по Ленинскому проспекту», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Последствия пожара. Фото © Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга

Как уточнили в местной прокуратуре, всех находившихся в салоне пассажиров эвакуировали. Информации о пострадавших не поступало. Судя по кадрам с места, от автобуса осталась одна груда металла — он практически полностью выгорел.