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18 декабря, 09:25

Пассажирский автобус объяло пламенем в Петербурге, он полностью выгорел

Последствия пожара. Фото © Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга

Последствия пожара. Фото © Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге пассажирский автобус сгорел на Ленинском проспекте. Кадры с места происшествия публикуют местные телеграм-каналы. Обстоятельства ЧП выясняет Прокуратура.

Момент пожара попал на камеру. Фото © Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Момент пожара попал на камеру. Фото © Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

«Прокуратура Кировского района г. Санкт-Петербурга устанавливает все обстоятельства возгорания автобуса у д. 135 по Ленинскому проспекту», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Последствия пожара. Фото © Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга

Последствия пожара. Фото © Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга

Как уточнили в местной прокуратуре, всех находившихся в салоне пассажиров эвакуировали. Информации о пострадавших не поступало. Судя по кадрам с места, от автобуса осталась одна груда металла — он практически полностью выгорел.

Водитель попавшего в ДТП автобуса в Петербурге потерял сознание перед аварией
Водитель попавшего в ДТП автобуса в Петербурге потерял сознание перед аварией

Ранее Life.ru рассказывал, как на Лиговском проспекте в Петербурге из-за технической неисправности рванул один из баллонов пневмосистемы, которая отвечает за открытие и закрытие дверей в салон ещё одного автобуса. Пострадала одна из пассажирок, у неё травма головы.

Николь Вербер
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