Взрыв прогремел в автобусе в Петербурге, пострадала одна из пассажирок

На Лиговском проспекте в Петербурге прогремел взрыв в салоне автобуса. Пострадала одна из пассажирок, у неё травма головы, сообщает Mash на Мойке.

Салон маршрута № 26, в котором прогремел взрыв. Видео © Telegram / Mash на Мойке

По предварительным данным известно, что из-за технической неисправности рванул один из баллонов пневмосистемы, которая отвечает за открытие и закрытие дверей в салон. Пассажиров вывели из салона, автобус оставили на аварийке у обочины, со следами крови на полу.

Как пишет 78.ru, по предварительной версии, всё могло произойти из-за заводского брака. Известно, что 60-летняя пострадавшая сидела прямо под ресивером и в результате взрыва пластик попал прямо ей в голову. Сейчас находится в больнице, ей должны сделать МРТ.