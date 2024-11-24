Взрыв прогремел в автобусе в Петербурге, пострадала одна из пассажирок
Последствия взрыва. Фото © Telegram / Mash на Мойке
На Лиговском проспекте в Петербурге прогремел взрыв в салоне автобуса. Пострадала одна из пассажирок, у неё травма головы, сообщает Mash на Мойке.
Салон маршрута № 26, в котором прогремел взрыв. Видео © Telegram / Mash на Мойке
По предварительным данным известно, что из-за технической неисправности рванул один из баллонов пневмосистемы, которая отвечает за открытие и закрытие дверей в салон. Пассажиров вывели из салона, автобус оставили на аварийке у обочины, со следами крови на полу.
Как пишет 78.ru, по предварительной версии, всё могло произойти из-за заводского брака. Известно, что 60-летняя пострадавшая сидела прямо под ресивером и в результате взрыва пластик попал прямо ей в голову. Сейчас находится в больнице, ей должны сделать МРТ.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как в результате взрыва газа в одном из жилых домов в Сызрани получил ранения мужчина. Медики оперативно доехали до него и оказали необходимую помощь. По предварительной версии, к хлопку привела неисправность газовой колонки. Заведено уголовное дело.