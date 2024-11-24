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24 ноября, 18:40

Взрыв прогремел в автобусе в Петербурге, пострадала одна из пассажирок

Последствия взрыва. Фото © Telegram / Mash на Мойке

Последствия взрыва. Фото © Telegram / Mash на Мойке

На Лиговском проспекте в Петербурге прогремел взрыв в салоне автобуса. Пострадала одна из пассажирок, у неё травма головы, сообщает Mash на Мойке.

Салон маршрута № 26, в котором прогремел взрыв. Видео © Telegram / Mash на Мойке

По предварительным данным известно, что из-за технической неисправности рванул один из баллонов пневмосистемы, которая отвечает за открытие и закрытие дверей в салон. Пассажиров вывели из салона, автобус оставили на аварийке у обочины, со следами крови на полу.

Как пишет 78.ru, по предварительной версии, всё могло произойти из-за заводского брака. Известно, что 60-летняя пострадавшая сидела прямо под ресивером и в результате взрыва пластик попал прямо ей в голову. Сейчас находится в больнице, ей должны сделать МРТ.

Взрыв газа произошёл в частном доме в Махачкале, есть пострадавшие
Взрыв газа произошёл в частном доме в Махачкале, есть пострадавшие

Ранее Life.ru рассказывал о том, как в результате взрыва газа в одном из жилых домов в Сызрани получил ранения мужчина. Медики оперативно доехали до него и оказали необходимую помощь. По предварительной версии, к хлопку привела неисправность газовой колонки. Заведено уголовное дело.

Юрий Лысенко
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