Водитель попавшего в ДТП автобуса в Петербурге потерял сознание перед аварией

Водитель автобуса, попавшего в массовое ДТП в центре Северной столице, где пострадали больше двух десятков человек, потерял сознание перед столкновением. При этом у мужчины почти 10 лет водительского стажа без единой аварии, заявили в ГУП «Пассажиравтотранс».

«Водитель автобуса №54 при повороте с Невского проспекта на Лиговский проспект потерял сознание. Водитель является уроженцем России, родился в Кабардино-Балкарии. Имеет почти 10-летний стаж безаварийной работы», – сказано в публикации.

По словам перевозчика, претензий к работе этого водителя у начальства никогда не было. В момент аварии у него шёл только четвёртый час работы, то есть режим сна и отдыха нарушен не был. Сверхурочно мужчина не трудился. В тот день, перед тем как приступить к рабочим обязанностям, водитель прошёл обязательное медосвидетельствование.

Сам автобус тоже прошёл технический осмотр. Его пробег составил немногим более 40 тысяч километров.