Водитель попавшего в ДТП автобуса в Петербурге потерял сознание перед аварией
Водитель автобуса, попавшего в массовое ДТП в центре Северной столице, где пострадали больше двух десятков человек, потерял сознание перед столкновением. При этом у мужчины почти 10 лет водительского стажа без единой аварии, заявили в ГУП «Пассажиравтотранс».
«Водитель автобуса №54 при повороте с Невского проспекта на Лиговский проспект потерял сознание. Водитель является уроженцем России, родился в Кабардино-Балкарии. Имеет почти 10-летний стаж безаварийной работы», – сказано в публикации.
По словам перевозчика, претензий к работе этого водителя у начальства никогда не было. В момент аварии у него шёл только четвёртый час работы, то есть режим сна и отдыха нарушен не был. Сверхурочно мужчина не трудился. В тот день, перед тем как приступить к рабочим обязанностям, водитель прошёл обязательное медосвидетельствование.
Сам автобус тоже прошёл технический осмотр. Его пробег составил немногим более 40 тысяч километров.
Напомним, о ДТП стало известно сегодня утром. Прибывшие на место событий инспекторы ГАИ установили, что водитель автобуса «МАЗ» проехал на перекрёсток на красный свет, из-за чего и врезался сначала в автобус «Волгобас», а после в Mersedes и Citroen. Сперва было известно о 10 пострадавших, которых доставили в больницы, позже их количество возросло до 25.
Telegram / Петербургская полиция