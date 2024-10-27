Девочку нашли после ДТП под Петербургом в машине с мёртвыми родителями

8-летнюю девочку обнаружили после ДТП под Петербургом в машине с мёртвыми родителями. Авария произошла на автодороге «Лодейное Поле-Вытегра». Об этом сообщили в местной полиции.

Результат аварии под Петербургом. Фото © Telegram / Петербургская полиция

«26 октября в 01:19 в полицию Подпорожского района поступило сообщение о ДТП с автомобилем Skoda Octavia на 36 км автодороги «Лодейное Поле — Вытегра». Прибывшими на место происшествия сотрудниками Госавтоинспекции в кювете был обнаружен опрокинутый автомобиль «Шкода-Октавиа», — говорится в сообщении.

Результат аварии под Петербургом. Фото © Telegram / Петербургская полиция

По информации ведомства, в момент трагедии в автомобиле находились 8-летняя девочка, мужчина и женщина. Предварительные данные указывают на то, что погибшие являются родителями ребёнка: 36-летний отец и 33-летняя мать. В октябре мужчину лишили водительских прав. Девочка получила множественные травмы и была госпитализирована в удовлетворительном состоянии. Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия и устанавливает причины трагедии.