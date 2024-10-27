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27 октября, 10:23

Девочку нашли после ДТП под Петербургом в машине с мёртвыми родителями

Под Петербургом в ДТП пострадала 8-летняя девочка, её родители погибли

8-летнюю девочку обнаружили после ДТП под Петербургом в машине с мёртвыми родителями. Авария произошла на автодороге «Лодейное Поле-Вытегра». Об этом сообщили в местной полиции.

Результат аварии под Петербургом. Фото © Telegram / Петербургская полиция

Результат аварии под Петербургом. Фото © Telegram / Петербургская полиция

«26 октября в 01:19 в полицию Подпорожского района поступило сообщение о ДТП с автомобилем Skoda Octavia на 36 км автодороги «Лодейное Поле — Вытегра». Прибывшими на место происшествия сотрудниками Госавтоинспекции в кювете был обнаружен опрокинутый автомобиль «Шкода-Октавиа», — говорится в сообщении.

Результат аварии под Петербургом. Фото © Telegram / Петербургская полиция

Результат аварии под Петербургом. Фото © Telegram / Петербургская полиция

По информации ведомства, в момент трагедии в автомобиле находились 8-летняя девочка, мужчина и женщина. Предварительные данные указывают на то, что погибшие являются родителями ребёнка: 36-летний отец и 33-летняя мать. В октябре мужчину лишили водительских прав. Девочка получила множественные травмы и была госпитализирована в удовлетворительном состоянии. Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия и устанавливает причины трагедии.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Тверской области на трассе «Нева» грузовик столкнулся с бензовозом. В результате происшествия обе машины загорелись. По данным МЧС, одному человеку понадобилась медицинская помощь.

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Обложка © Telegram / Петербургская полиция

Александра Мышляева
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