Москвич заживо сгорел в гараже, переоборудованном под автосервис

Житель Москвы заживо сгорел в гараже, переоборудованном под автосервис. Мужчина не смог покинуть помещение, когда там вспыхнул огонь, сообщает 360.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Тело москвича обнаружили прибывшие на место ЧП спасатели, когда вскрыли гараж. Причиной пожара, вероятно, стали вспыхнувшие автозапчасти. Собеседник издания подчеркнул, что в помещении были слышны хлопки.