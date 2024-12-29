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29 декабря, 13:17

Москвич заживо сгорел в гараже, переоборудованном под автосервис

360.ru: В Москве мужчина сгорел заживо в переоборудованном под автосервис гараже

Житель Москвы заживо сгорел в гараже, переоборудованном под автосервис. Мужчина не смог покинуть помещение, когда там вспыхнул огонь, сообщает 360.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Тело москвича обнаружили прибывшие на место ЧП спасатели, когда вскрыли гараж. Причиной пожара, вероятно, стали вспыхнувшие автозапчасти. Собеседник издания подчеркнул, что в помещении были слышны хлопки.

Трагедия произошла в районе Сокол. Огонь охватил территорию площадью около 20 квадратных метров. Спасатели смогли локализовать и ликвидировать возгорание. Помимо погибшего мужчины, в гараже было обнаружено два автомобиля.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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