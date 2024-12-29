Москвич заживо сгорел в гараже, переоборудованном под автосервис
360.ru: В Москве мужчина сгорел заживо в переоборудованном под автосервис гараже
Житель Москвы заживо сгорел в гараже, переоборудованном под автосервис. Мужчина не смог покинуть помещение, когда там вспыхнул огонь, сообщает 360.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.
Тело москвича обнаружили прибывшие на место ЧП спасатели, когда вскрыли гараж. Причиной пожара, вероятно, стали вспыхнувшие автозапчасти. Собеседник издания подчеркнул, что в помещении были слышны хлопки.
Трагедия произошла в районе Сокол. Огонь охватил территорию площадью около 20 квадратных метров. Спасатели смогли локализовать и ликвидировать возгорание. Помимо погибшего мужчины, в гараже было обнаружено два автомобиля.
Life.ru