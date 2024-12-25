В исторической крепости Казанского Кремля наблюдается значительное скопление дыма, сообщает SHOT.

Очевидцы сообщили о сильном задымлении на территории Казанского Кремля. Видео © SHOT

Граждане, проживающие в непосредственной близости, информируют о том, что посетителей попросили покинуть охраняемую территорию. Сотрудники правоохранительных органов и представители Росгвардии осуществляют дежурство на контрольных пунктах входа. На место происшествия оперативно прибыло шесть пожарных подразделений.

Как стало известно позже, в результате инцидента возникло возгорание на чердаке одного из зданий крепостного комплекса. В настоящее время сотрудники пожарно-спасательной службы приступили к демонтажу кровли с целью локализации и тушения очага пожара. К счастью, пострадавших в результате инцидента не зарегистрировано.