Очевидцы сообщили о сильном задымлении на территории Казанского Кремля
В исторической крепости Казанского Кремля наблюдается значительное скопление дыма, сообщает SHOT.
Очевидцы сообщили о сильном задымлении на территории Казанского Кремля. Видео © SHOT
Граждане, проживающие в непосредственной близости, информируют о том, что посетителей попросили покинуть охраняемую территорию. Сотрудники правоохранительных органов и представители Росгвардии осуществляют дежурство на контрольных пунктах входа. На место происшествия оперативно прибыло шесть пожарных подразделений.
Как стало известно позже, в результате инцидента возникло возгорание на чердаке одного из зданий крепостного комплекса. В настоящее время сотрудники пожарно-спасательной службы приступили к демонтажу кровли с целью локализации и тушения очага пожара. К счастью, пострадавших в результате инцидента не зарегистрировано.
А ранее новогодняя ёлка стала причиной пожара в центре Москвы. К счастью, хозяева квартиры быстро справились с огнём, помощь спасателей не понадобилась. Один человек пострадал, его передали медикам.
SHOT