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Регион
29 декабря, 08:22

В Краснодарском крае тушат пожар на овощебазе на площади 4000 квадратов

В Краснодарском крае сотрудники МЧС тушат пожар на овощебазе. Уже удалось остановить распространение пламени на площади четыре тысячи квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России.

Тушение пожара на овощебазе. Видео © Telegram / МЧС России

Сообщается, что на месте задействовано 54 специалиста и 16 единиц техники, а также был вызван пожарный поезд.

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Недавно шесть человек стали жертвами пожара, случившегося в доме для временного проживания рабочих в посёлке Малореченский в Татарстане. В МЧС уточнили, что пожарные остановили открытое горение на 300 м2.

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МЧС России

Николай Рюмин
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