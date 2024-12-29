В Краснодарском крае тушат пожар на овощебазе на площади 4000 квадратов

В Краснодарском крае сотрудники МЧС тушат пожар на овощебазе. Уже удалось остановить распространение пламени на площади четыре тысячи квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России.

Тушение пожара на овощебазе. Видео © Telegram / МЧС России

Сообщается, что на месте задействовано 54 специалиста и 16 единиц техники, а также был вызван пожарный поезд.