В Красноярске мужчина жестоко избил бывшую супругу прямо в лифте, рядом с парой находился маленький ребёнок в коляске. Полиция проводит проверку. Изучаются видео с камер наблюдения.

Красноярец избил экс-жену. Видео © VK / Видео Микрорайон Солнечный. Красноярск

Личность 28-летнего мужчины уже установили, сотрудники полиции его опросили. Пострадавшую направили на медицинское освидетельствование, чтобы определить тяжесть вреда здоровью. В участок обратилась сама женщина. 28-летняя жительница Солнечного сообщила, что телесные повреждения ей причинил бывший муж.

По предварительной оценке полицейских, между бывшими супругами произошёл бытовой конфликт. Решение по результатам проверки примут после выяснения обстоятельств и получения медицинских данных. Судя по кадрам, женщина получила серьёзные травмы лица. Подозреваемый наносил удары по лицу кулаком, после чего у пострадавшей пошла кровь и опух глаз.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве 29-летняя девушка погибла после нападения бывшего возлюбленного, который несколько месяцев преследовал её, избивал и угрожал расправой. Мужчина подкараулил жертву на Волгоградском проспекте, ударил её подругу, а затем вонзил нож в шею бывшей избраннице. Спустя пять дней пострадавшая скончалась в больнице.